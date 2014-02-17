Аэропорт «Борисполь» сократил чистую прибыль более чем в 3 раза

Об этом сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Алексей Кочанов.

При этом он отметил, что 2013 финансовый год был сложным для аэропорта из-за совпадения ряда негативных факторов: с одной стороны, планом был предусмотрен рост расходов на обслуживание терминалов, с другой стороны, сократились доходы из-за падения пассажиропотока.

«В 2013 году был полностью введен в работу терминал «D», амортизационные отчисления от него составили 100 млн грн», – сказал гендиректор аэропорта.

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Опрошенные УНИАН эксперты назвали несколько причин резкого падения прибыли аэропорта «Борисполь». В частности, это прекращение в начале 2013 года операционной деятельности одного из базовых для аэропорта авиаперевозчиков – компании «АэроСвит».

Еще одной причиной, по их мнению, стал проигрыш «Борисполем» конкуренции аэропорту «Киев (Жуляны)»», что выразилось в снижении пассажиропотока в «Борисполе» в 2013 году на 6,5%, и росте пассажиропотока в «Жулянах» на 113%. Причиной эксперты называют разницу в условиях ведения бизнеса в данных аэропортах, в ценовой политике и в динамике качества услуг для авиакомпаний и пассажиров.

Как сообщалось, аэропорт «Борисполь» по итогам 2013 года сократил пассажиропоток на 6,5% – до 7,93 млн человек.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Алексей Кочанов возглавляет Международный аэропорт «Борисполь» с июля 2012 года, до этого он работал директором ООО «Международный аэропорт «Одесса».