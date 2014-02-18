Продажи автомобилей в Европе за месяц увеличились на 5,5%

Продажи новых автомобилей в странах Европы в январе 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,5% - до 935,64 тыс. авто. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

Согласно сообщению, большинство рынков европейских стран показали рост в январе текущего года. Так, в Великобритании и Испании объемы продаж выросли на 7,6%, в Германии - на 7,2%, в Италии - на 3,2%, во Франции - на 0,5%.

При этом Германия в январе осталась крупнейшим автомобильным рынком Европы - продажи составили 206 тыс. автомобилей.

Великобритания в январе заняла второе место по продажам - 154,6 тыс. автомобилей. Рынок Франции в январе занял третье место по продажам - 125 тыс.автомобилей. Италия по продажам в январе заняла четвертое место - 117,8 тыс. автомобилей.

Группа Volkswagen в январе увеличила продажи на 8,9% - до 237,5 тыс. автомобилей, а доля рынка компании выросла до 25,4% с 24,6% в январе 2013 года.

При этом продажи автомобилей бренда Volkswagen в январе увеличились на 8,2%, Audi - на 9,5%, Skoda - на 10,9%, Seat - на 7,7%.

Вместе с тем, группа Renault увеличила продажи в Европе в январе на 13,4%. При этом бренд Dacia в январе увеличил продажи на 38,9%, бренд Renault увеличил долю рынка до 9,2% с 8,6% в январе прошлого года.

Продажи GM Group в Европе в январе сократились на 5,3%, Fiat - на 2,1%, Daimler - на 0,6%. При этом продажи Toyota увеличились на 16,8%, продажи Mazda - на 34,9%, Ford - на 9,5%.

PSA Group в январе текущего года увеличила свою долю рынка в прошлом месяце до 11,7% с 11,5%. Кроме того, продажи компании в январе выросли на 7,4% - до 109,26 тыс. автомобилей, в том числе Peugeot - на 9,2%, Citroen - на 5,3%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в странах Европы в январе-декабре 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.

Суммарные продажи легковых и коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили порядка 13,7 млн единиц автомобилей.

Читайте такжеСМИ: В Украине из-за изменения курса гривни подорожают все автомобили