Италия оштрафовала авиакомпании Ryanair и EasyJet на €1 млн

Ирландская авиакомпания Ryanair и британская EasyJet оштрафованы на €1 млн за нарушения при продаже туристических страховок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, авиакомпании оштрафованы итальянскими надзорными органами за введение клиентов в заблуждение при продаже страховки и взимание чрезмерных сборов.

По словам представителей итальянского антимонопольного регулятора AGCM, обе компании допустили нарушение, не разместив объективную информацию на своих сайтах.

Сообщается, что Ryanair оштрафована на €850 тыс., а EasyJet должна заплатить €200 тыс.