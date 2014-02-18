Италия оштрафовала авиакомпании Ryanair и EasyJet на €1 млн

11:37, 18 февраля 2014
Транспорт/Связь
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 Штраф применен за нарушения при продаже турстраховок

Италия оштрафовала две авиакомпании на 1 млн евро за превышение турсборов / an.od.court.gov.ua

Ирландская авиакомпания Ryanair и британская EasyJet оштрафованы на €1 млн за нарушения при продаже туристических страховок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, авиакомпании оштрафованы итальянскими надзорными органами за введение клиентов в заблуждение при продаже страховки и взимание чрезмерных сборов.

По словам представителей итальянского антимонопольного регулятора AGCM, обе компании допустили нарушение, не разместив объективную информацию на своих сайтах.

Сообщается, что Ryanair оштрафована на €850 тыс., а EasyJet должна заплатить €200 тыс.

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