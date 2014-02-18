Одесская железная дорога за три года трудоустроила около 1 тыс. выпускников

Одесская железная дорога за 2011-2013 годы трудоустроила 906 выпускников профильных железнодорожных высших учебных заведений, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Из них 677 человек - выпускники высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, 229 человек - выпускники высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.

Кроме того, на Одесскую магистраль в текущем году будет направлено 233 выпускника 2014 года, обучавшихся по целевым направлениям и по государственному заказу железной дороги. В частности, 147 молодых специалистов - выпускники вузов I-II уровней аккредитации (71 человек - по целевым направлениям) и 86 человек - выпускники вузов III-IV уровней аккредитации (37 человек - по целевым направлениям) и 15 человек - по двусторонним соглашениям.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году трудоустроила 2631 молодого специалиста на предприятиях железнодорожного транспорта Украины, а в 2012 году трудоустроила 2200 выпускников профильных железнодорожных высших учебных заведений.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта составило около 340 тыс. человек, из них 37,8% женщин, 35,5% - молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 1,5% - лиц пенсионного возраста, 17,1% - работников с полным высшим образованием и 22% - сотрудников с неполным и базовым высшим образованием.

Квалифицированный персонал для железных дорог проходит подготовку в 16 высших учебных заведениях Украины, которые готовят специалистов для железнодорожной отрасли почти по 20 направлениям.