Кабмин определил дороги, которые будут ремонтировать за счет кредитов 2012 года

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2014 году и объемы их финансирования в 2014 году по кредитам, привлеченным в 2012 году под государственные гарантии на сумму 4,138 млрд грн.

Согласно перечню, который закреплен в постановлении правительства №46 от 12 февраля 2014 года "Некоторые вопросы использования в 2014 году средств, привлеченных в 2012 году под государственные гарантии Государственным агентством автомобильных дорог", и обнародован на веб-сайте Кабинета министров, на строительство и реконструкцию из указанных средств планируется направить 2,536 млрд грн, в том числе на дороги государственного значения – 2,375 млрд грн, местного значения – 161,842 млн грн.

При этом, на капитальный ремонт автодорог в 2014 году планируется на править 118,235 млн грн, в том числе на дороги государственного значения – 116,749 млн грн, местного значения – 1,488 млн грн.

На текущий ремонт планируется направить 1,482 млрд грн, в том числе на дороги государственного значения – 1,259 млн грн, местного значения – 223,653 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может получить в 2014 году 15,229 млрд грн финансирования из государственного бюджета.

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Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.