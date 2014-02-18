"Укрзализныця" призывает водителей соблюдать правила движения на переездах

В связи с этим "Укрзализныця" призывает водителей автотранспортных средств соблюдать правила дорожного движения на переездах, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, 15 февраля текущего года на участке Смела-Белозерье Одесской железной дороги водитель автомобиля, несмотря на запрещающие показатели переездной сигнализации, выехал на регулируемый переезд без дежурного работника, где был сбит поездом. В результате ДТП были повреждены автомобиль и оборудование переезда, а также были задержаны приблизительно на час четыре грузовых поезда. Водитель с места происшествия скрылся.

16 февраля на перегоне Хорол-Шишаки Южной железной дороги на автомобильном путепроводе через железнодорожные пути из-за потери контроля управления грузовым автомобилем с прицепом, прицеп перевернулся, в результате чего высыпался груз. Путь на вышеуказанном перегоне в течение часа был закрыт для движения поездов.

17 февраля на 121 км автодороги Крюков - Александрия, пересекающей железную дорогу на перегоне Крюков - Бурты, произошло столкновение трех автотранспортных средств - двух грузовиков и микроавтобуса. Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения и выехал на железнодорожные пути на переезде, который оборудован переездной сигнализацией и шлагбаумами, которые на тот момент были в открытом состоянии, а также дежурным. Погибших и пострадавших в результате столкновения нет, однако из-за наличия препятствия для движения были задержаны 4 грузовых поезда.

"Ни в одном из этих случаев ДТП вины железной дороги и работников железных дорог не обнаружено", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, ведомство зафиксировало 15 февраля на станции Плавни в ночное время суток кражу посторонними лицами сигнальной и тяговой обмотки, в результате которой на три часа было перекрыто движение поездов.

Также сообщается, что 12, 14 и 15 февраля поступали анонимные сообщения о возможных установках взрывчаток на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Центральный и Южный, на станциях Дарница (Киев) и Бердичев Юго-Западной железной дороги. Во всех случаях были эвакуированы пассажиры и работники вокзалов.

"К счастью, информация о взрывных устройствах ни в одном из случаев не подтвердилась. Правонарушения расследуются", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 происшествия произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

"Укрзализныця" ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн на их содержание.

"Укрзализныця" по итогам 2013 года отмечает рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4% - до 260 случаев.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.