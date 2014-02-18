Украина в 4 раза увеличила производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в Украине в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось в 4 раза - до 3,2 тыс. единиц с 800 единиц, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в январе текущего года сократилось производство грузовых автомобилей к январю 2013 года на 13,8% - до 25 единиц.

Вместе с тем, данные по производству автобусов в январе текущего года отсутствуют.

Читайте такжеПродажи автомобилей в Европе за месяц увеличились на 5,5% Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 34,3% - до 45,8 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.