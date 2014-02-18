УЗ недополучила свыше 19 млн грн за пригородные перевозки льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе 2014 года недополучила 19,3 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"За первый месяц зимы в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на 21,4 млн грн, а получили от областных администраций 2,13 млн грн, или 9,9% от суммы, которая подлежит компенсации", - сказано в сообщении.

В частности, "Укрзализныця" заявила о том, что Луганская, Днепропетровская, Харьковская, Черкасская, Херсонская, Львовская, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области не возместили расходы железных дорог за перевозку льготников, а наибольшая сумма компенсаций была получена от Кировоградской области - 140%, Сумской - 124,2% и Полтавской области - 99,3%.

Согласно сообщению, за январь Юго-Западная железная дорога ожидает наибольшую сумму возмещения расходов - 6,2 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий, которых перевезла на сумму свыше 6,4 млн грн, Львовская - 3,8 млн грн, Приднепровская - 3,53 млн грн, Донецкая - 1,86 млн грн, Одесская - свыше 880 тыс. грн.

При этом Южной железной дороге не поступило никаких компенсаций от Черниговской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки ведомства от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3% и дизель-поездов - 93,1%.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.