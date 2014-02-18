"Укравтодор" направит на строительство и ремонт дорог 6,7 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в текущем году направить на строительство и ремонт дорог 6,7 млрд грн, которые были получены в 2012-2013 году от размещения облигаций. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"В 2013 году на дорожные работы было направлено около 3 млрд грн. В этом году на ремонт и строительство дорог будут направлены 6,7 млрд ", - сообщил он.

По его информации, "Укравтодор" в 2012 году разместил облигации на сумму 7,25 млрд грн, а в 2013 году – на 2 млрд грн.

"Касательно привлечения новых облигаций или других источников финансирования, то это вопрос Министерства финансов и Кабмина. На сегодня сказать, каким образом будет погашаться разница между необходимым объемом финансирования и тем, который есть в бюджете, довольно сложно. Планы есть, но озвучивать конкретные цифры пока рано", - отметил Прусенко.

По его словам, объем долгов "Укравтодора" перед подрядчиками составляет 3,589 млрд грн. При этом их погашение планируется в ближайшее время, однако конкретные сроки он не назвал.

"Долговые обязательства уже утверждены Кабмином. Как только поступят деньги, мы начнем их выплачивать, поскольку работа без оборотных средств у подрядчиков идет очень и очень тяжело", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2014 году и объемы их финансирования в 2014 году по кредитам, привлеченным в 2012 году под государственные гарантии на сумму 4,138 млрд грн.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может получить в 2014 году 15,229 млрд грн финансирования из государственного бюджета.

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Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году был запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляла более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году было предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.