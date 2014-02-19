Южная ж/д ежесуточно предлагает около 1,5 тыс. билетов в крымском направлении

В частности, Южная магистраль предлагает пассажирам в среднем 1250 билетов на поезда №81 сообщением Харьков - Симферополь и №56 Сумы – Симферополь, которые курсируют через день.

Кроме того, ЮЖД ежесуточно предлагает пассажирам билеты на 6 транзитных поездов в дальнем сообщении из Российской Федерации и Беларуси в крымском направлении. В частности, это поезда №17 Москва - Севастополь, №100 Минск - Симферополь, №67 Москва - Симферополь, №97 Москва – Керчь, №7 Санкт-Петербург - Севастополь, №29 Москва – Симферополь.

Ежедневно в крымском направлении и обратно курсирует от 3 до 5 поездов формирования ЮЖД и транзитных поездов дальнего сообщения.

Также сообщается, что с 18 февраля был отменен поезд № 175/176 по маршруту Харьков – Симферополь из-за незначительного пассажиропотока.

«Напомним, что поезд №175/176 Харьков-Симферополь был предназначен для удовлетворения повышенного спроса в период летних перевозок. По окончании сезона отпусков и значительного снижения пассажиропотока в крымском направлении населенность этого поезда составляла не более 12%», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 17 февраля отменила курсирование поезда №163/162 сообщением Харьков - Киев - Харьков, который вышел на временную замену отмененных на прошлой неделе скоростных поездов категории «Интерсити+», в связи с незначительным пассажиропотоком.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.