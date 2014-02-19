Железные дороги в январе отремонтировали свыше 2,2 тыс. грузовых вагонов

В частности, государственные вагоноремонтные заводы Украины ("Дарницкий вагоноремонтный завод", "Стрыйский вагоноремонтный завод", "Укррефтранс", "Укрспецвагон") отремонтировали 506 грузовых вагонов, что на 36 единиц больше плана. Из них капитально отремонтированы 24 вагона, а с продлением срока службы - 67 вагонов; 415 - прошли деповский ремонт, из них 263 - полувагоны.

Также сообщается, что на специализированных вагоноремонтных депо страны (Ясиноватая, Дебальцево Донецкой железной дороги, Нижнеднепровск-Узел, Батуринская Приднепровской магистрали, Здолбунов, Клепаров Львовской железной дороги, Казатин Юго-Западной железной дороги, им. Т.Шевченко Одесской магистрали, Основа Южной железной дороги) за указанный период деповский ремонт прошли 1738 вагонов, что на 112 единиц больше планового показателя.

"Всего в ремонте и техническом обслуживании грузовых вагонов на железных дорогах Украины задействовано 54 вагонных депо", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году парк грузовых вагонов "Укрзализныци" пополнился 775 грузовыми вагонами, 713 из которых - на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг), «Трансмаш» (г. Днепропетровск) и «Дизельный завод» (г. Кривой Рог).

«Укрзализныця» планирует в 2014 году приобрести 3372 грузовых вагона, а также 59 грузовых электровозов.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 февраля 2014 года парк грузовых вагонов железных дорог страны насчитывает 115 424 вагона, из них 52,1% исчерпали нормативный срок службы, в том числе 39,5% продлен срок службы.

Вагоны, построенные в 2010-2013 годах, составляют 2% от общего грузового парка и насчитывают 2232 единицы.

В 2013 году «Укрзализныця» исключила из грузового парка 9661 вагон, из которых 6158 – полувагоны.