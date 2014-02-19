Одесская железная дорога за год повысила квалификацию 6 тыс. сотрудников

В частности, 1695 человек повысили квалификацию на производственно-технических курсах, 2372 - на курсах целевого назначения, 1820 - на профессиональных курсах, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году 1695 работников получили высший разряд.

Также сообщается, что за указанный период 1186 работников прошли подготовку или переподготовку, в частности, из них 667 человек прошли подготовку по индивидуальной форме обучения, 519 - по курсовой форме обучения.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога за 2011-2013 годы трудоустроила 906 выпускников профильных железнодорожных высших учебных заведений.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта составило около 340 тыс. человек, из них 37,8% женщин, 35,5% - молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 1,5% - лиц пенсионного возраста, 17,1% - работников с полным высшим образованием и 22% - сотрудников с неполным и базовым высшим образованием.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.