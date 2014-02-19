«Укрзализныця» утвердила расписание поездов, временно заменивших «Интерсити+»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 20 февраля 2014 года утвердила расписание поездов, курсирующих вместо скоростных поездов категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, на период устранения неполадок, которые были выявлены в этих поездах на прошлой неделе в ходе очередного технического осмотра. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 20 февраля курсируют следующие поезда, которые вышли на замену скоростных поездов: №170 Львов - Киев (время отправления в 05:50, состав поезда: 5 вагонов - купе, 1 вагон - СВ), №154 Киев - Донецк (05:59, 4 - купе, 1 - СВ), №156 Киев - Харьков (06:20, «Украина-2»), №152 Донецк - Киев (06:24, 4 - купе, 1 - СВ), №161 Харьков – Киев (06:56, Skoda), №168 Киев - Запорожье (07:15, 6 – купе, 2 - СВ), №165 Днепропетровск - Киев (07:18, 8 - купе, 1 - СВ), №168 Запорожье - Киев (15:53, 6 - купе, 2 - СВ), №152 Киев - Донецк (16:16, 4 - купе, 1 - СВ), №154 Донецк - Киев (16:43, 5 - купе, 1 - СВ), №169 Киев - Львов (17:01, 5 - купе, 1 - СВ), №166 Киев - Днепропетровск (17:40, 8 - купе, 1 - СВ), №164 Киев - Харьков (18:08, Skoda), №155 Харьков - Киев (18:43, «Украина-2»).

В пресс-службе напомнили, что по маршруту Киев - Харьков вместо скоростных поездов категории "Интерсити+", использование которых на прошлой неделе было приостановлено для устранения неполадок, временно курсируют двухсистемные поезда Skoda, поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода с сидячими местами, идентичными по уровню комфорта с местами в скоростных поездах Нyundai.

На других направлениях пассажирам предлагаются места в вагонах купейного типа, СВ и в вагонах с сидячими местами. Размещение пассажиров в вагонах осуществляют проводники. Поезда будут отправляться по тому же графику и с аналогичной нумерацией, что и у поездов "Интерсити+".

«На период изменения подвижного состава поезда №169/170 Дарница - Киев - Львов будут курсировать от станции Киев-Пассажирский до станции Львов и обратно», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного техосмотра. После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации и уже в этом месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет устранять их согласно договору гарантийного обслуживания.

"Укрзализныця" заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации поездов "Интерсити+".

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.