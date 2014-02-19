ПЖД подготовила к весенним паводкам два противоразмывочных поезда

ПЖД также подготовила 9 пожарных поездов, которые сформированы на станциях Нижнеднепровск-Узел, Синельниково-1, Кривой Рог, Пятихатки, Запорожье-Левое, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Айвазовская, в состав которых входят 27 стационарных и переносных мотопомп (насосов), сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Также сообщается, что Приднепровская магистраль подготовила 50 единиц землеройной и другой спецтехники и запаслась необходимыми материалами для ликвидации нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в период половодья.

В настоящее время на ПЖД функционируют 14 водомерных постов (8 из них - в Днепропетровской области), где с начала февраля осуществляется регулярное наблюдение за толщиной льда и уровнем воды в местных реках.

«Сейчас угрозы инфраструктурным объектам магистрали нет», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, заключены соглашения с аварийно-спасательной службой Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций (МЧС) на проведение в случае необходимости взрывных работ на реках и дробления льда под мостами.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в марте 2013 года подготовили для борьбы с весенним паводком 14 противоразмывочных поездов, в которые вошли 56 единиц подвижного состава.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.