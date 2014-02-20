Миндоходов просит бизнес пока не пользоваться услугами Ивано-Франковской таможни

Министерство доходов и сборов Украины обратилось к субъектам внешнеэкономической деятельности с просьбой временно не пользоваться услугами Ивано-Франковской таможни и переориентировать грузы для оформления в другие таможни в связи с изъятием ночью, 19 февраля, серверного оборудования неизвестными, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«На сегодня делается все возможное, чтобы восстановить работу Ивано-Франковской таможни в нормальном режиме. С учетом сложившейся ситуации, субъектов внешнеэкономической деятельности, которые пользовались услугами Ивано-Франковской таможни, просим временно переориентировать грузы для их оформления в зону деятельности других таможен», - говорится в сообщении.

В частности, в Миндоходов пояснили, что вчера ночью, 19 февраля, к помещению Ивано-Франковской таможни приблизилась группа лиц, ориентировочно 300 человек, 50 из которых зашли в помещение таможни с требованием прекратить работу по таможенному оформлению товаров. Неизвестные изъяли серверное оборудование таможни, угрожая поджогом здания. По данным ведомства, были изъяты отдельные блоки серверного оборудования, «что повлекло перебои в работе таможни по оформлению товаров». Вместе с тем, здание и другое имущество не было повреждено.

«В связи с возникшей ситуацией подчеркиваем, что в помещениях региональных таможен находятся исключительно почтовые серверы и маршрутизаторы. Это оборудование обеспечивает только доступ к единой автоматизированной информационной системе Министерства доходов и сборов Украины. Сама система полностью автономна и находится на защищенных серверах в помещениях центрального аппарата министерства в Киеве», - пояснили в Миндоходов.

Что касается ситуации на других таможенных пунктах, в министерстве сообщили, что по состоянию на 20 февраля заблокировано движение на всех таможенных постах Львовской области, что может повлиять на поставки продовольствия в украинские населенные пункты.

«Такая блокировка грозит прекращением поставок продовольствия и грузов в украинские населенные пункты. Кроме того, такая ситуация может привести к значительным финансовым потерям тех компаний и предприятий, деятельность которых непосредственно связана с внешнеэкономическими операциями», - говорится в сообщении.

Вместе с тем пункт пропуска «Грушев - Будомеж», который находится на польской стороне и осуществляет общий контроль, работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, с вчерашнего дня украинцы блокируют пункты пропуска на украинско-польской границе. По состоянию на 20 февраля из семи действующих автомобильных переходов на границе с Польшей заблокировано четыре. В частности, заблокированы дороги к четырем пунктам, находящимся во Львовской области: Корчева-Краковец, Медика-Шегини, Крощенко-Смильница и Хребенне-Рава-Русская. Остальные автомобильные пункты пропуска находятся в Волынской области.

18 февраля в Киеве возобновились вооруженные столкновения между протестующими и силовиками. По предварительным данным, погибло около 30 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.