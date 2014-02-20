Миндоходов: Блокировка таможенных постов угрожает поставкам продовольствия населению

Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.

«Такая блокировка грозит прекращением поставок продовольствия и грузов в украинские населенные пункты. Кроме того, такая ситуация может привести к значительным финансовым потерям тех компаний и предприятий, деятельность которых непосредственно связана с внешнеэкономическими операциями», - говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению, в местах блокировки осуществляется только пропуск легкового транспорта и микроавтобусов.

Одновременно вне пунктов пропуска в местах блокировки протестующие осуществляю осмотр салонов и багажников этого транспорта.

При этом пункт пропуска Грушев-Будомеж, который находится на польской стороне и осуществляет общий контроль, работает в штатном режиме.

«Министерство доходов и сборов Украины обращается с призывом к гражданам, которые осуществляют блокирование границы, разблокировать работу таможенных пунктов пропуска и позволить сотрудникам органов доходов и сборов принять меры для восстановления движения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства доходов и сборов подчеркивают, что ведомство находится вне политики.

«Просим граждан с пониманием отнестись к этому и не препятствовать работе органов доходов и сборов по обеспечению стабильного наполнения бюджетов всех уровней, аккумуляции средств, необходимых для выплаты пенсий, стипендий, заработных плат для работников бюджетных организаций, а также функционирование в нормальном режиме таможенных пунктов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 февраля украинцы заблокировали четыре пункта пропуска из семи действующих автомобильных переходов на границе с Польшей. "Сейчас с украинской стороны заблокированы дороги к четырем пунктам: Корчева-Краковец, Медика-Шегини, Крощенко-Смильница и Хребенне-Рава-Русская", - говорится в сообщении пресс-службы польских пограничников.