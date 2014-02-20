«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в западном направлении

Движение поездов на участке Тетерев – Коростень и на участке Хмельницкий – Жмеринка, остановленное вечером 19 февраля из-за размыва колеи и разрыва стыка колеи, будет восстановлено в ближайшее время, и поезда вернутся на обычные маршруты курсирования, говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»), размещенном на сайте ведомства.

«Юго-Западная железная дорога после завершения восстановительных работ на перегонах «Малин - Пенизевичи» (участок Тетерев - Коростень) и «Коржевцы – Деражня» (участок Хмельницкий - Жмеринка) откроет их для движения поездов, - говорится в сообщении. – Ранее сообщалось об изменении направления движения поездов из Львова, Ивано-Франковска и Черновцов через ст. Казатин и Шепетовка в связи с восстановительными работами. Получить дополнительную информацию о курсировании поездов можно по телефону (044) 503-70-05».

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Ранее «Укрзализныця» заявляла, что полностью закрыты перегон «Малин – Пенизевичи» (участок «Тетерев – Коростень») из-за просадки колеи в связи с перенасыщением земляного полотна влагой и «Коржевцы – Деражня» (участок «Хмельницкий – Жмеринка») – из-за обнаружения разрыва стыка колеи. Из-за этого 5 пассажирских поездов были задержаны во Львове более чем на 2 часа. Это поезда №144 Ивано-Франковск-Киев, №82 Ужгород-Киев, №100 Ужгород-Киев, №92 Львов-Киев, №50 Трускавец-Киев. По этой же причине 3 поезда курсируют по измененному маршруту. Это поезда: № 26 Львов-Одесса, №86 Львов-Симферополь и №108 Ужгород-Одесса. Также часть поездов задерживается на станциях Львовской железной дороги: № №112 Львов-Харьков, №118 Черновцы- Киев, №160 Тернополь-Киев и №98 Ковель-Киев.

По информации «Укрзализныци», перегон «Коржевцы – Деражня» был закрыт для движения поездов в среду, 19 февраля, в 19.30. «Из-за закрытия перегона осложнено движение поездов из столицы в направлении Западной Украины. Поезда курсируют по измененному маршруту. Были изменены, в частности, маршруты поездов №49 Киев-Трускавец, №143 Киев-Ивано-Франковск, №91 Киев-Львов, №73 Москва-Львов, №85 Симферополь-Львов, №41 Днепропетровск-Львов, №109 Херсон-Львов, №69 Мариуполь-Львов, №111 Харьков-Львов, №25 Львов-Одесса, №107 Одесса-Ужгород, №25 Одесса-Львов, №135 Одесса-Черновцы.



