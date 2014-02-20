Владельцы ТМ Energy и Arctic заявили о достаточном запасе топлива в Киеве

Владельцы торговых марок Energy (бензин) и Arctic (дизельное топливо) заявляют о том, что запасы бензина и дизтоплива в Киеве в настоящий момент достаточны для удовлетворения потребностей города.

По данным владельцев ТМ Energy и Arctic, изминения стоимости топлива не будет.

Таким образом, нет никаких оснований для паники, - утверждают представители владельцев указанных торговых марок.