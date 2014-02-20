Владельцы ТМ Energy и Arctic заявили о достаточном запасе топлива в Киеве

16:29, 20 февраля 2014
Транспорт/Связь
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В компании уверяют в достаточных ресурсах топлива.

Нет никаких оснований для паники - компания

Владельцы торговых марок Energy (бензин) и Arctic (дизельное топливо) заявляют о том, что запасы бензина и дизтоплива в Киеве в настоящий момент достаточны для удовлетворения потребностей города.

По данным владельцев ТМ Energy и Arctic, изминения стоимости топлива не будет.

Таким образом, нет никаких оснований для паники, - утверждают представители владельцев указанных торговых марок.

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