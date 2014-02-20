Владельцы ТМ Energy и Arctic заявили о достаточном запасе топлива в Киеве
16:29, 20 февраля 2014Транспорт/Связь
11
В компании уверяют в достаточных ресурсах топлива.
Нет никаких оснований для паники - компания
Владельцы торговых марок Energy (бензин) и Arctic (дизельное топливо) заявляют о том, что запасы бензина и дизтоплива в Киеве в настоящий момент достаточны для удовлетворения потребностей города.
По данным владельцев ТМ Energy и Arctic, изминения стоимости топлива не будет.
Таким образом, нет никаких оснований для паники, - утверждают представители владельцев указанных торговых марок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter