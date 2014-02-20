В "Укрнафте" заявили, что перебоев с горючим нет
17:16, 20 февраля 2014Транспорт/Связь
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АЗС «Укрнафта» работают в штатном режиме, перебоев с топливом нет, ценовая политика меняться не будет.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
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"В связи с распространением в средствах массовой информации различной информации о рынке топлива в Украине руководство ОАО “Укрнафта” сообщает, что вся сеть автозаправочных станций компании, в том числе в городе Киеве, работает в штатном режиме, никаких проблем с наличием топлива нет, ценовая политика компании в ближайшее время меняться не будет", - подчеркнули в пресс-службе.
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