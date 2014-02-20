Движение поездов в западном направлении восстановлено

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ”Укрзализныци”.

”Поезда из Киева в направлении Западной Украины отправляются по графику, их возвращено на привычные маршруты. Так, с соблюдением графика движения отправлены, например, поезда № 99 Киев-Ужгород (время отправления 15:22 ) и № 141 Киев-Львов (время отправления 15:52 ) и другие ”, - говорится в сообщении.

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Также осуществляется курсирование поездов в направлении Киева, которые ранее задерживались на станциях Львовской железной дороги из-за осложнения в движении.

”Поезда западного направления тоже курсируют по привычным маршрутам, однако прибудут в столицу с задержками ориентировочно около 10 часов”, - говорится в сообщении.