Кабмин может повысить штрафы за нарушение правил пересечения ж/д переездов

Министерство инфраструктуры Украины обеспокоено ростом случаев дорожно-транспортных происшествий (ДТП) из-за нарушений водителями правил пересечения железнодорожных переездов, и в этой связи инициирует повышение ответственности водителей за такие нарушения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») со ссылкой на главу Мининфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, Мининфраструктуры предлагает правительству увеличить штрафные санкции для водителей автотранспортных средств за нарушение правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Читайте такжеУкрзализныця призывает водителей соблюдать правила движения на переездах «Во время встречи с вице-премьер-министром Александром Вилкулом я предложу усилить ответственность водителей при пересечении железнодорожного полотна и буду инициировать установление, за средства железнодорожников, видеокамер, которые будут фиксировать работу переездов. Я буду предлагать внести изменения в законодательство, чтобы на основе записей этих камер можно было определять виновных в нарушении правил пересечения железнодорожных переездов", - цитирует пресс-службе Козака.

По его словам, железнодорожники постоянно проводят работы по модернизации переездов и их оборудования, в частности, устройств сигнализации, а также охраняют переезды с интенсивным движением транспорта.

«Чтобы избавиться от переездов, которых в Украине около 5 тыс., то есть построить разноуровневые развязки, необходимы десятки миллиардов гривень и не один год», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн на их содержание.

"Укрзализныця" с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах в 2013 году капитально отремонтировала 85 таких переездов.

В Украине в 2013 году количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, в том числе 83 случая произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.