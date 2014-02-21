ДЖД в марте получит первый грузовой электровоз производства «Лугансктепловоза»

«Первый локомотив из Луганска мы получим в марте на Донецкую железную дорогу. Также получим и локомотив производства «Синара»… В 2015 году с «Лугансктепловозом» планируем получить локализацию производства локомотивов переменного и постоянного тока от 70 до 90% в зависимости от тяги. А уже сейчас задействовано около трех десятков предприятий Украины в выпуске этого электровоза в Луганске», - цитирует пресс-служба Козака.

Согласно сообщению, в настоящее время финансовый план ведомства проходит согласование в Кабинете министров Украины, после чего предполагается выделение средств на приобретение локомотивов у указанного предприятия.

Также сообщается, что «Укрзализныця» помимо обновления грузового парка рассматривает также вопрос обновления пассажирского подвижного состава. В частности, в этом году ведомство намерено решить вопрос с закупкой двух пассажирских поездов производства Крюковского вагоностроительного завода.

«Разработано технико-экономическое обоснование, которое сейчас проходит защиту в банках, по привлечению кредитных ресурсов по постановлению правительства 404, которое будет пролонгировано и на 2014 год. По этой схеме рассматриваем приобретение этих поездов», - сообщил министр.

Как отметили в пресс-службе со ссылкой на главу Мининфаструктуры, во всех странах мира пассажирский подвижной состав закупается за государственный счет, а в Украине, начиная со времени ее независимости, «Укрзализныце» со стороны государства не выделялись средства на эти цели. Данный вопрос будет в очередной раз рассматриваться после формирования нового состава правительства.

Как сообщал УНИАН, «Лугансктепловоз» планирует до 2017 года поставить «Укрзализныце» 300 грузовых электровозов постоянного и переменного тока на сумму около 12 млрд грн.

В 2013 году парк грузовых вагонов "Укрзализныци" пополнился 775 грузовыми вагонами, 713 из которых - на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг), «Трансмаш» (г. Днепропетровск) и «Дизельный завод» (г. Кривой Рог).

«Укрзализныця» планирует в 2014 году приобрести 3372 грузовых вагона, а также 59 грузовых электровозов.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению Президента Украины.

Комплексная программа обновления подвижного состава Украины на 2008-2020 годы предусматривает совмещение приобретения нового подвижного состава и модернизации находящегося в эксплуатации.

По состоянию на 1 февраля 2014 года парк грузовых вагонов железных дорог страны насчитывает 115 424 вагона, из них 52,1% исчерпали нормативный срок службы, в том числе 39,5% продлен срок службы.

Вагоны, построенные в 2010-2013 годах, составляют 2% от общего грузового парка и насчитывают 2232 единицы.

В 2013 году «Укрзализныця» исключила из грузового парка 9661 вагон, из которых 6158 – полувагоны.