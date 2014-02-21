Юго-Западная железная дорога объяснила задержку поездов в восточном и западном направлениях

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) объясняет задержку движения поездов в восточном и западном направлениях рекордным количеством вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта за последние несколько дней, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД.

«В течение последних суток на территории Юго-Западной железной дороги произошло рекордное количество несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта: наложение на путь шин, повреждение устройств электроснабжения, кражи имущества железной дороги, что привело к задержкам в движении поездов», - говорится в сообщении.

В частности, по данным ЮЗЖД с ночи 20 февраля по 11:00 21 февраля зафиксировано 12 случаев незаконного вмешательства в работу магистрали посторонними лицами, что и стало причиной задержки многих поездов.

Вместе с тем, железная дорога сообщила, что с утра было восстановлено движение на участке Бородянка – Спартак, где пропало напряжение в контактной сети. Поэтому было задержано движение поездов № 100 Минск-Симферополь и № 44 Киев – Ивано-Франковск.

Также несколько часов назад восстановлено движение на участке Бровки – Приазовское, где была повреждена контактная сеть. На этом участке произошла задержка движения поездов: № 828 Жмеринка -Киев, № 118 Сумы- Москва, № 6204 Казатин- Киев, № 14 Киев -Ужгород , № 66 Кишинев- Москва, № 832 Гречаны -Киев, № 342 Шепетовка- Киев, № 70 Львов - Мариуполь, № 60 София- Москва, № 6206 Казатин- Киев.

По данным ЮЗЖД, на многих участках ночью движение было приостановлено, однако уже с утра сотрудники железной дороги восстановили его.

В пресс-службе напомнили, что за дополнительной информацией о прибытии и отправлении поездов пассажиры могут обращаться напрямую в магистраль по телефону справочной службы.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля, по данным «Укрзализныци», было восстановлено движение поездов на участках ЮЗЖД Тетерев-Коростень и Хмельницкий-Жмеринка в связи с окончанием восстановительных путевых работ на перегонах Малин-Пенизевичи и Коржевцы-Деражня. Также осуществляется курсирование поездов в направлении Киева, которые ранее задерживались на станциях Львовской железной дороги из-за осложнения в движении.

Ранее «Укрзализныця» сообщила, что задержка и изменение маршрута поездов из Киева в западные регионы и из западных регионов в Киев обусловлены просадкой колеи на двух перегонах, в результате чего они были полностью закрыты для движения с вечера 19 февраля.