Южная железная дорога недополучила свыше 3,4 млн грн за перевозку льготников

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В январе 2014 года Южная железная дорога осуществила льготные перевозки некоторых категорий граждан в пригородном и дальнем сообщении на сумму 4,4 млн грн. Из них областными, районными, городскими государственными администрациями железной дороге компенсировано 854,9 тыс. грн убытков или 19,3% от необходимого объема», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за указанный период ЮЖД поступили средства только от органов местного самоуправления Сумской и Полтавской областей, объемы перевозок которых составляют 5% и 15% от общего количества льготников в целом по магистрали.

Вместе с тем, наибольший объем перевозок льготных категорий пассажиров Южная магистраль осуществляет в Харьковской области. Так, в январе в пределах этой области было перевезено 77% от общего числа льготников ЮЖД, однако из бюджета Харьковской облгосадминистрации средства за осуществляемые ею льготные перевозки не были возмещены. В то же время, компенсация от местных бюджетов также не поступила и от Черниговской, Кировоградской, Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе 2014 года недополучила 19,3 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Убытки ведомства от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов - 80,3% и дизель-поездов - 93,1%.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.