Юго-Западная железная дорога сообщает о задержках поездов на 3-8 часов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) сообщила о задержках в движении пассажирских поездов в восточном и западном направлениях в среднем на 3-8 часов из-за несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу магистрали, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД.

«Поезда восточного и западного направлений в настоящее время курсируют с отклонением от графика в среднем на 3-8 часов. Это вызвано осложнением в работе железнодорожного транспорта в связи с массовыми вмешательствами посторонних лиц. Такие случаи были зафиксированы за последние двое суток», - говорится в сообщении.

По данным магистрали, было задержано движение поездов на 2-7 часов в Здолбуновском направлении. В частности, поезд № 112 Львов - Харьков (задержка на 7 часов), № 98 Ковель - Киев (4 часа), № 92 Львов - Киев (4 часа), № 100 Ужгород - Киев (5 часов), № 44 Ивано-Франковск - Киев (4 часа), № 14 Ужгород - Киев (5 часов), № 43 Киев - Ивано-Франковск (5 часов), № 97 Киев - Ковель (4 часа), № 82 Ужгород - Киев (3,5 часа).

Также в направлении с и на Подволочиск происходят задержки в движении поездов от 1 часа до более 8 часов. В частности, поезд № 70 Львов - Мариуполь задерживается более чем на 8 часов, поезд № 144 Ивано-Франковск - Киев (4,5 часа), № 26 Львов - Одесса (2,5 часа), № 136 Черновцы - Одесса (почти 4 часа), № 118 Черновцы - Киев (более чем на 3 часа), № 60 Черновцы - Москва (на 2,5 часа), № 108 Ужгород - Одесса (2 часа), № 81 Киев - Ужгород (2 часа), № 117 Киев - Черновцы (на 4,5 часа), № 59 Москва - Черновцы (3 часа), № 49 Киев - Трускавец (3 часа), № 41 Днепропетровск - Львов (3 часа), № 25 Одесса - Львов (3 часа), № 143 Киев - Ивано-Франковск (2,5 часа), поезд № 107 Одесса - Ужгород (1 час), № 109 Херсон - Львов (1 час) и № 173 Киев – Каменец-Подольский (1 час).

В ЮЗЖД также сообщили, что сегодня возобновилась продажа билетов из Киева в западном направлении, которая была временно приостановлена из-за осложнений в движении поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее Юго-Западная железная дорога объяснила задержку движения поездов в восточном и западном направлениях рекордным количеством вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта за последние несколько дней.

В частности, по данным ЮЗЖД, с ночи 20 февраля по 11:00 21 февраля зафиксировано 12 случаев незаконного вмешательства в работу магистрали посторонними лицами, что и стало причиной задержки многих поездов.