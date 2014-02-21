Полисы «Зеленая карта» подорожали на 8%

Страховые полисы «Зеленая карта» с 20 февраля стали стоить в среднем на 8% дороже, сообщается на сайте моторного (транспортного) бюро Украины (МТСБУ)

«Произошла регламентная процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей, которая должна быть осуществлена в случае колебания обменного курса евро на более 5% в сравнении с применяемым курсом» - говорится в сообщении бюро.

Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда на легковом автомобиле в страны Европы подорожал на 21 грн – до 284 грн, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову подорожал на 15 грн - до 207 грн, стоимость годового полиса в Европу выросла на 180 грн – до 2487 грн, в Россию, Беларусь и Молдову - на 72 грн, до 994 грн.

Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» функционирует с 1951 г. Основная цель системы - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 года Украина стала 40 членом системы.