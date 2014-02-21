Миндоходов уверяет, что все службы министерства работают в штатном режиме

Все главные управления Министерства доходов и сборов Украины, таможни, налоговые инспекции работают в штатном режиме. Об этом в эфире одного из всеукраинских телеканалов заявил и. о. министра доходов и сборов Украины Александр Клименко, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«По всей территории Украины работают главные управления Министерства доходов и сборов, таможни, налоговые инспекции на территориях. Также работает и центральный аппарат», - заявил Клименко, опровергнув информацию журналистов об эвакуации сотрудников из офисов.

Министр также отметил, что практически разрешилась конфликтная ситуация на пунктах таможенного пропуска на украинско-польской границе.

«Вчера у нас была ситуация по блокированию четырех таможенных постов на территории Украины. Мы сделали обращение, и нас услышали. Мы призвали не выражать свою политическую волю из-за блокирования таможенных постов. Не надо радикализировать этот вопрос», - сказал Клименко.

Министр отметил, что сегодня, 21 февраля, три пункта пропуска из четырех заблокированных уже освобождены.

«Нас услышали, сегодня три пункта разблокированы. И я надеюсь, что сегодня и последний пункт будет разблокирован», - сказал Клименко.

По его словам, блокада постов в первую очередь влияет на те предприятия, которые уже сформировали свои логистические звенья поставок, и именно они понесут убытки. Кроме того, ограничение движение через пункты пропусков может повлиять на жителей западных регионов Украины.

«И очень важно понять, что товарно-материальные ценности, которые должны идти через эти пункты, - они в большей степени рассчитаны на потребности Западной Украины. Поэтому мы имеем еще один риск - нарушение баланса на этой территории. Блокировка создает неудобства жителям именно Западной Украины», - отметил Клименко.

Также министр прокомментировал случай изъятия серверного оборудования в Ивано-Франковской области. Он отметил, что случаи препятствования работе таможенных пунктов нельзя называть нападениями.

«Нападений как таковых не было. Действительно, в разные отделения и Главного управления, и таможен приходили митингующие. Но всегда, когда они приходили, к ним выходил руководитель и с ними разговаривал», - сказал глава Миндоходов.

Вместе с тем, министр еще раз подчеркнул, что сотрудники Миндоходов делают все возможное для возобновления полноценной работы Ивано-Франковской таможни, где накануне участники протестов изъяли серверное оборудование.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля украинцы заблокировали пункты пропуска на украинско-польской границе. Однако уже сегодня три из четырех захваченных пунктов были открыты самими активистами.

Читайте такжеУкраинцы разблокировали пропускные пункты на границе с Польшей

Также 20 февраля неизвестные изъяли на Ивано-Франковской таможне серверное оборудование. В Миндоходов пояснили, что в помещениях региональных таможен находятся исключительно почтовые серверы и маршрутизаторы. Это оборудование обеспечивает только доступ к единой автоматизированной информационной системе ведомства. Сама система полностью автономна и находится на защищенных серверах в помещениях центрального аппарата министерства в Киеве.

Читайте такжеМиндоходов: Блокировка таможенных постов угрожает поставкам продовольствия населению