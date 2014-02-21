«Укрзализныця» требует от корейцев продлить гарантию на Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai Rotem, которая в 2012 году поставила железным дорогам Украины 10 межрегиональных скоростных электропоездов категории «Интерсити+», в настоящее время рассматривает требование Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») о продлении на год срока гарантийного обслуживания этих поездов, который по действующему соглашению завершается для части поездов в мае 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце» со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

«Мы имеем на это абсолютное право (право на продление срока гарантийного обслуживания поездов Hyundai – УНИАН), ведь нынешние проблемы не должны повториться, а если что-то и случится, то корейская сторона должна нести полную материальную ответственность», - цитирует пресс-служба Козака.

Согласно контракту между южнокорейской и украинской стороной, подписанному в мае 2012 года, полную ответственность за техническое состояние перед отправлением поезда несет компания-производитель, в то время как железнодорожники не участвуют в техобслуживании этих поездов.

Согласно сообщению, причины, по которым поезда Hyundai были временно выведены из эксплуатации на период устранения неполадок, выясняют корейские специалисты вместе со специалистами института Патона и железнодорожных институтов, однако сейчас эксперты все еще не могут назвать все причины возникновения повреждений, которые были обнаружены в ходе очередного технического осмотра данных поездов.

Как сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра инфраструктуры, работа по развитию других маршрутов скоростного движения в Украине не прекращается. Так, железнодорожники вложили достаточно много усилий для того, чтобы вышеуказанные поезда курсировали по железным дорогам страны.

«Для курсирования скоростных поездов были определены участки в 1,5 тыс. км - Киев-Львов через Коростень, Киев-Полтава-Харьков, Киев-Полтава-Лозовая-Донецк. Мы убрали отсюда почти все грузовые поезда и сегодня проводим работу по поддержке существующей инфраструктуры. Кроме того, мы третий год работаем над двухпутными вставками, которые увеличивают пропускную и перевозочную способности. Мы максимально разделяем грузовые и пассажирские поезда, уменьшая эксплуатационные расходы и улучшая прохождение пассажирских поездов. Если бы этими путями курсировали грузовые и пассажирские поезда, то модернизацию надо было бы проводить раз в 4-5 лет, а если только пассажирские - то 12-14 лет», - цитирует пресс-служба Козака.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 февраля временно заменила подвижной состав скоростных поездов "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного техосмотра. После проведения соответствующего техосмотра совместно со специалистами компании Нyundai "Укрзализныця" примет технические и организационные решения для выхода из данной ситуации и уже в этом месяце планирует возобновить эксплуатацию данных скоростных поездов.

В случаях выявления поломок или технических неисправностей компания-производитель за свой счет будет устранять их согласно договору гарантийного обслуживания.

Ведомство ранее завило о намерениях продлить на год срок гарантийного обслуживания 10 скоростных поездов категории "Интерсити+" южнокорейского производства Hyundai Rotem, который по действующему соглашению завершается для части поездов в мае текущего года, а также заявило от том, что не допускало нарушений правил эксплуатации поездов "Интерсити+".

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая 2012 года.