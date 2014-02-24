Неподалеку станции Бескид во Львовской области из-за оползня на 1,5 часа были задержаны поезда

Неподалеку от железнодорожной станции Бескид во Львовской области из-за переувлажнения почвы произошел оползень земляного полотна на железнодорожный путь, в результате чего некоторые поезда были задержаны в пути на 1-1,5 часа, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской железной дороги.

"Из-за переувлажнения почвы возле станции Бескид (Львовская область) произошел оползень (протяженностью 3 метра) земляного полотна на железнодорожный путь с повреждением опор контактной сети. Движение на участке восстанавливают путейщики и энергетики. Организован объезд поездов через станцию Сянки", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работает восстановительный штаб во главе с главным инженером Львовской магистрали. Задействована вся необходимая техника и достаточное количество работников службы пути, энергетиков, специалистов службы движения и пассажирской службы.

В частности, пассажирские поезда №81 сообщением Киев - Ужгород и поезд №13 сообщением Киев - Ужгород со стороны Львова объезжали участок по резервному маршруту через станцию Сянки. Поезд №16 сообщением Будапешт - Москва через станцию Ужгород также был направлен в объезд через вышеуказанную станцию. По состоянию на 8:00 движение на участке возобновлено по первому и третьему путях. На втором пути продолжаются восстановительные работы.

Как сообщили в пресс-службе, указанные поезда были незначительно задержаны, однако проблем с пассажирами и с покупкой-продажей билетов в настоящее время нет.

"Сейчас только на втором пути заканчиваются работы, хотя он не является основным, первый путь основной, поезда там курсируют уже с 8 утра, никаких проблем с пассажирами и тем более с возвратом или продажей билетов у нас нет. У нас действительно были сравнительно незначительные задержки по этим трем поездам, которые в тот момент, когда были зафиксированы проблемы, курсировали, все остальные поезда пока курсируют нормально, но с осторожностью проходят этот участок, поскольку там заканчиваются работы", - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в справочной вокзала Ужгород, поезда прибудут с опозданием ориентировочно на 1-1,5 часа в связи с данным происшествием.