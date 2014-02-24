Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") работает в штатном режиме и продолжает выполнять свои функции, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Работаем в штатном режиме, все руководство и сотрудники на рабочих местах", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий".

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Янукович заявил, что не признает решение Верховной Рады о его отстранении от должности Президента.

23 февраля парламент принял постановление "О возложении на председателя Верховной Рады Украины обязанности Президента Украины в соответствии со статьей 112 Конституции Украины", которым предусматривается, что Александр Турчинов, являющийся председателем ВР, будет исполнять обязанности главы государства на период до исполнения обязанностей Президента Украины новоизбранным главой государства.

В отношении Януковича возбуждено уголовное дело по массовым убийствам мирных граждан, и он объявлен в розыск.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.