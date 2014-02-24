В железнодорожной отрасли Украины работают около 350 тыс. человек, из них более 210 тыс. человек - мужчины, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Среди работников железнодорожной отрасли преобладают мужчины. На сегодня в железнодорожной отрасли работают более 210,7 тыс. мужчин, из них на должностях руководителей и специалистов - почти 46 тыс.", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, преобладание лиц мужского пола в общей структуре кадрового состава ведомства объясняется спецификой работы на железных дорогах страны. Так, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №256 от 29 декабря 1993 года, на работах, связанных с вредными или опасными условиями труда, задействованы исключительно мужчины, в частности, на таких должностях: электромонтер контактной сети; машинист и его помощник; монтер пути; обозреватель-ремонтник вагонов; проводник, сопровождающий грузы на открытом подвижном составе; регулировщик скорости движения поездов; составитель поездов и его помощник.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2013 году трудоустроила 2631 молодого специалиста на предприятиях железнодорожного транспорта Украины.

По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта составило около 340 тыс. человек, из них 37,8% женщин, 35,5% - молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 1,5% - лиц пенсионного возраста, 17,1% - работников с полным высшим образованием и 22% - сотрудников с неполным и базовым высшим образованием.

В 2012 году в железнодорожной отрасли благодаря проведенным мероприятиям улучшены условия труда 28 696 женщинам.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.