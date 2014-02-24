"Укрзализныця": Все пассажирские поезда курсируют согласно графику

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщила о том, что все пассажирские поезда в настоящее время курсируют по заданным маршрутам согласно установленному графику, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Железнодорожники прилагают усилия для обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок. Несмотря на многочисленные случаи незаконных вмешательств посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, которые наблюдались за последние трое суток, пока пассажирские поезда по всем направлениям курсируют согласно графику", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, в целом имеются незначительные осложнения в движении поездов на Львовской железной дороге, однако движение поездов обеспечивается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля неподалеку от железнодорожной станции Бескид во Львовской области из-за переувлажнения почвы произошел оползень земляного полотна на железнодорожный путь, в результате чего были повреждены опоры контактной сети.

Пассажирские поезда №81 сообщением Киев - Ужгород и поезд №13 сообщением Киев - Ужгород со стороны Львова объезжали участок по резервному маршруту через станцию Сянки. Поезд №16 сообщением Будапешт - Москва через станцию Ужгород также был направлен в объезд через данную станцию. Вышеуказанные поезда были задержаны в пути в среднем на 1-1,5 часа.

По состоянию на 8:00 24 февраля движение на участке возобновлено по первому и третьему путях. На втором пути продолжаются восстановительные работы.