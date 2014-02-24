Приднепровская железная дорога увеличила перевозки зерновых в 2,6 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с начала 2014 года увеличила объемы перевозки зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,6 раза - до более 117 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, ПЖД за указанный период задействовала в перевозках этого вида грузов 1822 вагона-зерновоза, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основными направлениями перевозок зерновых в текущем году являются отправка зерна на экспорт через порты и припортовые станции Приднепровской и Одесской железных дорог, в частности, станций Мекензиевы Горы, Камышовая Бухта, Октябрьская, Николаев-Грузовой, Черноморская, Ильичевск, Херсон-Порт.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,1% - до 117,5 млн тонн.

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Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

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