"Укрзализныця" назвала возможные причины неисправностей поездов "Интерсити+"

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявила о том, что совместно с южнокорейской компанией Hyundai Rotem с 25 февраля начнет испытания 10 скоростных поездов категории "Интерсити+", использование которых было приостановлено 12 февраля, с целью выяснения причин их неисправностей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"В ходе предварительной проверки выяснилось, что трещины в корпусе электропоездов корейского производства появились из-за просчетов конструкторов. Если это подтвердится в ходе дальнейших испытаний, которые начнутся 25 февраля, компания Hyundai Rotem готова поставить новые комплектующие", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, в случае подтверждения данного заключения будет осуществляться модернизация скоростных поездов сроком до шести месяцев.

По словам первого заместителя генерального директора "Укрзализныци" Николая Сергиенко, испытания поездов Hyundai продлятся около недели и будут проводиться на участках Киев-Барышевка и Киев-Полтава-Люботин.

По его словам, предварительно причиной появления трещин в конструкции поездов является неправильно распределенная нагрузка на шкворневую балку (опора, которой кузов опирается на тележку).

Вместе с тем, глава представительства компании Hyundai Corporation в Украине Юн Сук Чой полагает, что технические неисправности поездов могли быть вызваны не только недостатками в проектировании, но и другими факторами, в частности, недостаточно качественными материалами, влиянием окружающей среды.

Кроме того, он также сообщил, что после проведения испытаний в компании подготовят проект модернизации поездов и план-график ремонтных работ, которые будут проходить в одном из украинских депо, рекомендованных "Укрзализныцей", и в ходе которых все балки будут заменены. Их планируется доставить в Украину из Кореи.

"Все ремонтные работы проводятся за счет производителя в рамках гарантийного обслуживания, срок которого на часть поездов заканчивается в мае, на остальную часть - в ноябре", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, южнокорейская компания Hyundai Rotem, которая в 2012 году поставила железным дорогам Украины 10 межрегиональных скоростных электропоездов категории «Интерсити+», в настоящее время рассматривает требование «Укрзализныци» о продлении на год срока гарантийного обслуживания этих поездов, который по действующему соглашению завершается для части поездов в мае 2014 года.

Ведомство заявило, что не допускало нарушений правил эксплуатации поездов "Интерсити+".

С 12 февраля "Укрзализныця" временно заменила подвижной состав скоростных поездов "Интерсити+" на состав с локомотивной тягой в связи с проведением технического осмотра этих поездов. В частности, подвижной состав по маршруту Киев-Харьков заменен на двухсистемные поезда Skoda и поезда локомотивной тяги "Украина-2" производства Крюковского вагоностроительного завода, а по другим направлениям - на поезда с локомотивной тягой, сформированные из СВ и купейных вагонов.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая 2012 года.

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