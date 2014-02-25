По оперативным данным Министерства инфраструктуры Украины, на утро 25 февраля каналы Керчь-Ени-Кале и устье «Быстрое» закрыты для движения судов из-за сильного ветра и больших волн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Вместе с тем, открыты для движения судов Бугско-Днепровско-Лиманский и Херсонский морской каналы.

В то же время, транспортно-дорожный комплекс работает в обычном режиме. Доставка почты в населенные пункты проводится вовремя.

На автомобильных дорогах дежурит 61 единица техники и 97 дорожников. Проезд по дорогам общего пользования обеспечен.

Аэропорты и морские порты работают в штатном режиме.