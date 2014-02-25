Каналы Керчь-Ени-Кале и устье «Быстрое» закрыты для движения судов
12:21, 25 февраля 2014Транспорт/Связь
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Открыты для движения Бугско-Днепровско-Лиманский и Херсонский морской каналы.
Сильный ветер и волны мешают движению судов
По оперативным данным Министерства инфраструктуры Украины, на утро 25 февраля каналы Керчь-Ени-Кале и устье «Быстрое» закрыты для движения судов из-за сильного ветра и больших волн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
Вместе с тем, открыты для движения судов Бугско-Днепровско-Лиманский и Херсонский морской каналы.
В то же время, транспортно-дорожный комплекс работает в обычном режиме. Доставка почты в населенные пункты проводится вовремя.
На автомобильных дорогах дежурит 61 единица техники и 97 дорожников. Проезд по дорогам общего пользования обеспечен.
Аэропорты и морские порты работают в штатном режиме.
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