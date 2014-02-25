"Укрзализныця" направит на ремонт инфраструктуры 3 млрд грн
"Укрзализныця" в текущем году планирует направить на ремонт основных средств в путевом хозяйстве, реконструкцию магистралей, модернизацию путевых машин, путеизмерительных и дефектоскопных вагонов, механизмов и оборудования 3 млрд грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Согласно сообщению, финансирования из госбюджета на эти цели "Укрзализныця" не получила.
В частности, железнодорожники планируют капитально отремонтировать 341,4 км пути, осуществить средний ремонт 571,3 км пути, произвести комплексно-оздоровительный ремонт 365 км пути.
Кроме того, "Укрзализныця" планирует реконструировать 325,7 км магистралей с укладкой удлиненных рельсов бесстыкового пути, реконструировать 155 комплектов стрелочных переводов, произвести замену 115 комплектов на новые и 223 - на старогодные, а также подвергнуть среднему ремонту 422 комплекта.
Также планируется оборудовать автоматической светофорной сигнализацией восемь переездов с автобусным движением и выполнить капитальный ремонт 90 переездов.
В "Укрзализныце" отмечают, что для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры путевого хозяйства ежегодно необходимо выполнять около 800 км модернизации и 1000 км капитального ремонта пути.
При этом ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет порядка 6,8 млрд грн.
Наибольшую проблему составляют просроченные сроки капитальных ремонтов ж/д инфраструктуры, от состояния которой зависит скорость и безопасность движения поездов.
Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью повышения пропускной способности и ускорения движения поездов планирует в 2014 году за свой счет модернизацию путей на основных направлениях грузовых и пассажирских перевозок.
В частности, железные дороги намерены в 2014 году модернизировать пути на следующих направлениях: Мироновка - Пятихатки - Чаплино - Ясиноватая, Дебальцево - Ольховая, Никитовка - Дебальцево - Чернухино, Углегорск - Мариуполь, Стрый - Батево, Лозовая - Севастополь, Киев - Зерновое, Киев - Жмеринка - Вапнярка, Киев - Подволочиск, Харьков - Купянск - Тополи, Ворожба – Люботин.
Ранее "Укрзализныця" сообщила о том, что планирует в 2014 году модернизировать и отремонтировать более 1,1 тыс. км железнодорожных путей.
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Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.
Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, в том числе 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.
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