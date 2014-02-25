Турция увеличила квоту разрешений для украинских автоперевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины договорилось с турецкими коллегами об увеличении квоты разрешений Турции для украинских автомобильных перевозчиков на 2014 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, этот вопрос был рассмотрен 18-19 февраля в г. Анкара (Турция) в ходе очередного заседания украинско-турецкой Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

"Количество двусторонних разрешений увеличено на 600, транзитных - на 2000, для пустого въезда - на 250", - сообщили в Мининфраструктуры.

Перевозчики будут дополнительно проинформированы о распределении и оформлении этих разрешений после фактического получения разрешений украинской стороной.

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины получило более 1,2 тыс. заявок на участие в распределении разовых разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок в 2014 году.

Мининфраструктуры совместно с Ассоциацией международных автоперевозчиков (АсМАП) планирует разработать механизм контроля выдачи, использования и возврата разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок.

Министерство также намерено инициировать введение безразрешительной системы осуществления международных перевозок с Польшей, Финляндией, Турцией, Словакией, Румынией, Латвией, Грузией и Арменией.

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Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.