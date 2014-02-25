"Укрзализныця" перевыполнила план по ремонту локомотивов на 15%

"Укрзализныця" для содержания в технически исправном состоянии тягового подвижного состава в январе 2014 года осуществила на заводах и локомотивных депо текущий ремонт 743 локомотивов, что превышает запланированный объем на 15%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления локомотивного хозяйства "Укрзализныци".

"Ранее планировалось отремонтировать 510 электровозов и 136 тепловозов. В январе 2014 года отремонтировано 593 электровоза и 150 тепловозов", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в прошлом году было списано 124 локомотива. В то же время, тяговый парк пополнился десятью электровозами постоянного тока ВЛ11М/6 производства «Електровозостроитель» Тбилиси (Грузия) для Приднепровской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2014 году планирует закупить рекордное количество электровозов - 59 единиц.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2014 года парк тягового подвижного состава "Укрзализныци" составляет 2277 тепловозов и 1765 электровозов, из которых 95,4% работает сверх нормативного срока эксплуатации.