В Минске начали строительство третьей линии метрополитена

В Минске начато строительство третьей линии метрополитена, сообщил начальник КУП «Минский метрополитен» Ростислав Юреня на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

«На первом этапе будут построены первые четыре станции. Пока планируется первую очередь третьей линии построить к 2017 году», - сказал начальник метрополитена.

Справка УНИАН. Сегодня в Минском метрополитене работают две линии. Московская линия, первая линия метрополитена, была открыта 30 июня 1984 года. Ее протяженность составляет 17,3 км. Линия включает 14 станций. Автозаводская, вторая линия Минского метрополитена, открыта 31 декабря 1990 года. Сейчас линия длиной 18,1 км включает 14 станций.