«Укрзализныця» переводит график движения поездов на летнее время

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в связи с переходом Украины 30 марта 2014 года в 3 часа (по киевскому времени) на летнее время, когда стрелки часов будут переведены на 1 час вперед, "Укрзализныця" заблаговременно внесла соответствующие изменения в график движения пассажирских поездов, а также согласовала их с администрациями соседних стран.

"В билетах указано время отправления и прибытия с учетом корректировок графика движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в расписании движения поездов.

Как сообщал УНИАН, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.