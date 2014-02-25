Южная железная дорога сократила грузоперевозки на 5,6%

Объем грузов, отгруженных и перевезенных Южной железной дорогой (ЮЖД) в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом на 5,6% - до 29,82 млн тонн, что на 1,6% меньше плана, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, основными видами грузов, которые ЮЖД перевезла за указанный период, были железная руда - 10,8 млн тонн, а также зерновые грузы - 6,5 млн тонн, из которых свыше 4 млн тонн составляет зерно нового урожая.

Как отметили в пресс-службе, с целью выполнения поставленных задач по увеличению объемов перевозок Южная магистраль провела ряд мероприятий по реконструкции и внедрению технических устройств на грузовых фронтах, развитию и строительству подъездных путей промышленных предприятий, примыкающих к станциям железной дороги.

В частности, в 2013 году на станции Андрияшевка были завершены строительные работы и открыты новые предприятия: «Андрияшевский элеватор» и «Мироновский элеватор», что позволило ввести в эксплуатацию шесть емкостей для хранения зерновых грузов общей вместимостью 85 тыс. тонн, а также был введен в эксплуатацию новый элеватор «Светловодский речной терминал» на шесть емкостей вместимостью 94 тыс. тонн. В августе-декабре прошлого года «Светловодский речной терминал» отгрузил 35,5 тыс. тонн грузов (543 вагона). С этого терминала также осуществляется отправка зерна на баржи.

Кроме того, на станции Галка был введен в эксплуатацию элеватор «Малодевицкий хлебоприемный комбинат» общей вместимостью 40 тыс. тонн, который в 2013 году отгрузил 468 вагонов.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2013 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с 2012 годом на 45,3% - до 10,7 млн человек.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.