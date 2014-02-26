General Motors отзывает более 588 тысяч машин из-за дефекта системы зажигания

Американская корпорация General Motors объявила об отзыве более 588 тыс. автомобилей из-за проблем в системе зажигания. Автопроизводителю известно о семи погибших в ДТП, случившихся из-за этого дефекта, сообщает портал Examiner.com, передает «Газета.Ru».

Ранее в этом месяце уже сообщалось об отзыве 780 тыс. Chevrolet Cobalts и Pontiac G5 из-за неполадок в замке зажигания. Теперь к ним добавились такие модели, как Saturn Ion (2003-07 гг. выпуска), Chevrolet HHR, Pontiac Solstice и Saturn Sky (все - 2006-07 гг. выпуска).

Суть проблемы - та же, что и у машин предыдущей отзывной кампании: в связи с тряской на дороге либо тяжелым брелоком зажигание может само отключиться. После чего будут обесточены двигатель и подушки безопасности автомобиля.

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