Киевский метрополитен за год увеличил убыток на 5%

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" по итогам 2013 года увеличило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, доходы метрополитена в 2013 году сократились на 2,8% - до 932,2 млн грн.

При этом доходы от перевозок пассажиров составили 760,1 млн грн. Доходы от предоставления площадей в аренду составили 16,5 млн грн, от предоставления права на временное использование мест под рекламу - 7,5 млн грн. В то же время, полученные бюджетные ассигнования за льготный проезд из городского бюджета в 2013 году составили 18,7 млн грн, полученные бюджетные ассигнования за льготный проезд из государственного бюджета составили 95,3 млн грн. Другие доходы киевского метрополитена в 2013 году составили 34,1 млн грн.

В то же время, в пресс-службе метрополитена сообщили о сокращении расходов в 2013 году на 0,8% - до 1,294 млрд грн.

Из них расходы на оплату труда составили 509,3 млн грн, отчисления в государственные и социальные фонды - 187,6 млн грн, приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства – 61 млн грн, расходы на электроэнергию составили 85,7 млн грн, тепло-, водоснабжение, топливо, газ - 23,1 млн грн, амортизация - 188,9 млн грн. Другие операционные расходы в 2013 году составили 66,1 млн грн, обязательный платеж в размере 50% суммы поступлений от аренды - 8,3 млн грн, финансовые и прочие расходы - 164,3 млн грн.

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Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2013 году увеличил перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 1,8% - до 536,2 млн пассажиров.

Согласно сообщению, из общего количества перевезенных пассажиров 401,9 млн человек - платные перевозки, в том числе 29,7 млн студентов по льготным билетам, 134,3 млн человек - льготные перевозки (41 категория граждан по льготам на бесплатный проезд согласно законам Украины и решений Киевсовета).

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена составляет 794 единицы.