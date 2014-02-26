В Европе выросли продажи коммерческих автомобилей

Продажи новых коммерческих автомобилей в странах Европы в январе текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,7% - до 132,503 тыс. единиц.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

«В январе спрос на новые коммерческие автомобили в странах ЕС показал рост пятый месяц подряд», - говорится в сообщении.

Согласно данным ассоциации, количество регистраций новых коммерческих автомобилей в Испании за указанный период увеличилось на 44,9%, в Великобритании - на 5,3%, в Италии - на 12,2%. В Германии регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 3%. Продажи коммерческих автомобилей во Франции за этот период сократились на 5,3%.

На рынках Европы в январе текущего года сократились продажи новых автобусов по сравнению с январем прошлого года на 8,8% - до 2,444 тыс. единиц. Продажи автобусов во Франции в январе выросли на 16,1% - до 491 единиц. В Великобритании было продано лишь 425 единиц, что на 4,3% меньше показателя января прошлого года. На рынке Германии продажи автобусов сократились на 11,1% - до 375 единиц. Продажи автобусов в Италии увеличились 11,5 % - до 282 единиц. При этом больше всего сократились продажи автобусов в Испании - на 34%, до 136 единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых коммерческих автомобилей в странах Европы в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 1% - до 1,711 млн единиц.

По данным АСЕА, в декабре прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились по сравнению с декабрем 2012 года на 34,7% - до 169,774 тыс. единиц.

Так, во Франции регистрации увеличились на 16,6%, в Италии - на 16,8%, в Германии - на 27%, в Испании - на 52,9%, в Великобритании на 66%.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.

Справка УНИАН. ACEA — Ассоциация европейских производителей автомобилей. Создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

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