"Укрзализныця" с начала года погрузила 4,6 млн тонн зерна

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины с 1 января по 26 февраля составил 4,57 млн тонн, при этом было задействовано 71,4 тыс. вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

В частности, на экспорт в морские порты было погружено 4,2 млн тонн грузов (65,4 тыс. вагонов) и на внутренний рынок - 343,5 тыс. тонн (1298 вагонов).

Согласно сообщению, за указанный период ежесуточная погрузка зерна увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 23% - до 80,1 тыс. тонн с 65,1 тыс. тонн. При этом ежесуточное количество груженых вагонов-зерновозов также увеличилось на 23,6% - до 1253 вагонов с 1014 единиц.

"Рабочий парк зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, на начало 2014 составлял 10285 вагонов, что больше аналогичного периода 2012 года на 2 тыс. вагонов. Такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов при условии предоставления предварительных заказов грузовладельцами и плановой работы железных дорог", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Укрзализныця" сообщала о необходимости предоставления предварительных заказов от грузовладельцев с целью эффективной организации технологического процесса по перевозке зерновых.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных железными дорогами страны в январе 2014 года, составил 32,68 млн тонн, что на 1,35% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

"Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.