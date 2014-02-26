Железные дороги Украины сэкономили свыше 33 млн грн за счет внедрения рацпредложений

Железные дороги Украины в 2013 году сэкономили свыше 33 млн грн за счет внедрения 3700 рационализаторских предложений работников дорог, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"В 2013 году всего в творческих конкурсах приняли участие около 3 тыс. авторов, внедрено 3700 рационализаторских предложений, общий экономический эффект от внедрения которых составляет более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Укрзализныця" определила победителей творческих конкурсов рационализаторов 2013 года. В частности, самыми активными работниками признаны сотрудники Приднепровской железной дороги, которые предоставили наибольшее количество рацпредложений и получили больше всего призовых мест.

В прошлом году ведомство провело три конкурса - «Лучшее рационализаторское предложение года», «Лучший рационализатор года» и «Лучшее предприятие по организации технического творчества». Победители конкурса, кроме почетных дипломов, получили также денежные вознаграждения: за первое место – 5 тыс. грн, за второе – 4 тыс. грн, за третье – 3 тыс. грн, при этом в номинациях предусмотрены два вторых и два третьих места.

В частности, в локомотивном депо Основа Южной железной дороги в июне 2013 года было внедрено рацпредложение, позволяющее изменить технологию обслуживания грузовых поездов на участке Основа – Смородино – Ворожба, экономических эффект от которого составляет около 2,4 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе, известный своими изобретениями в железнодорожной отрасли инженер I категории Джанкойского локомотивного депо Приднепровской железной дороги Александр Лаврентьев, получивший в прошлом году почетное звание «Лучший рационализатор года», за 15 лет работы на железной дороге зарегистрировал 90 рацпредложений, которые были внедрены в депо.

В конкурсе «Лучшее рационализаторское предложение года» по направлению «Оптимизация эксплуатационной работы, механизация и автоматизация производственных процессов» первую премию получил авторский коллектив локомотивного депо Одесса-Сортировочная Одесской железной дороги; по направлению «Совершенствование и разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий, улучшение экологического состояния и безопасности движения» первую премию получил авторский коллектив путевых дорожных ремонтно-механических мастерских Львовской магистрали.

В номинации «Лучший рационализатор года» победили работники Приднепровской магистрали Александр Лаврентьев и Татьяна Попик, а также сотрудник Одесской железной дороги Василий Цодиков, которые получили премии по 5 тыс. грн.

Победители конкурса «Лучшее предприятие по организации технического творчества» - по два работника Приднепровской и Одесской железных дорог и еще по одному представителю Донецкой и Южной железных дорог. Все шестеро лауреатов получили денежные вознаграждения в размере 2,5 тыс. грн.

"Такие интеллектуальные соревнования в отрасли проводятся ежегодно для поощрения активных и талантливых железнодорожников, рационализаторские предложения и изобретения которых помогают повышать безопасность движения, автоматизировать производственные процессы и облегчать условия труда железнодорожников", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Приднепровская железная дорога сэкономила около 4 млн грн за счет внедрения 1785 рацпредложений.