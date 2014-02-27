"Укрзализныця" продолжает внедрять инновации в хозяйствах электрификации

Согласно информации Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци", на перегоне Федунка - Сагайдак Южной железной дороги начата опытная эксплуатация изолированных горизонтальных консолей контактной сети, которые будут способствовать более качественной работе сети и рассчитаны на движение поездов со скоростью до 200 км/ч. Предполагается, что после успешного завершения испытаний на данном участке такие поддерживающие элементы будут широко использоваться и на других железных дорогах Украины при строительстве скоростных линий.

Кроме того, в прошлом году были введены два новых типа секционных изоляторов контактной сети постоянного и переменного тока для скорости движения 160 км/ч производства Симферопольского электротехнического завода, а также новые распределительные устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии.

"В настоящее время существует большая потребность в появлении автоматизированной системы диагностики электрооборудования тяговых подстанций, благодаря которой можно осуществлять непрерывный мониторинг состояния оборудования", - подчеркнули в пресс-службе, ссылаясь на заключения специалистов железных дорог. Так, опытный образец такого изделия уже прошел успешную эксплуатацию на тяговой подстанции станции Бобрик Юго-Западной магистрали, и предполагается, что в этом году на железных дорогах будет внедрено по одному такому комплексу.

Также сообщается, что "Укрзализныця" постоянно работает над разработкой новой инновационной техники с целью облегчения условий труда работников отрасли. Так, опытный образец аварийно-восстановительной автомотрисы, разработанной и изготовленной на заказ ведомства научно-производственным комплексом «Днепроспецмаш», уже прошел ходовые испытания и в настоящее время эксплуатация этой новинки разрешена на одной из железных дорог согласно выводам межведомственной комиссии. В этом году "Укрзализныця" планирует приобрести такую машину для Южной магистрали.

По данным Главного управления электрификации и электроснабжения ведомства, всего в прошлом году в хозяйстве проводились испытания 17 новых технических решений, 9 из них были введены в постоянную эксплуатацию. В текущем году на железных дорогах продолжается опытная эксплуатация таких образцов новой продукции, как электрозащитный комплекс - сигнализатор о приближении к высокому напряжению на Львовской железной дороге, изоляторы контактной сети различных типов на Юго-Западной, Приднепровской и Одесской железных дорогах, жесткие поперечины контактной сети на Приднепровской и Одесской железных дорогах.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2013 году выделила на ремонт основных средств электроснабжения свыше 139 млн грн, а в 2014 году намерена выделить на их модернизацию 121,3 млн грн.

Ведомство планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

Справка УНИАН. На сегодняшний день эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км путей, из которых электрифицировано 47,4%.

