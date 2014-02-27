ЛЖД подготовила к весеннему паводку 12 противоразмывочных поездов

В частности, в данный состав поездов войдут 35 платформ камня бутового, 7 платформ со щебнем и 11 крытых вагонов, заполненных мешками с песком. Также создан запас инертного материала в местах складирования (станции Самбор, Стрый, Черновцы, Хриплин, Воловец). Запас инертных материалов для борьбы с водой составляет 1299 куб. м камня бутового, 393 куб. м щебня, 600 куб. м песка.

Согласно сообщению, на ЛЖД было определено 137 потенциально опасных объектов во время паводка и ледохода, и в этой связи, Львовская магистраль создала оперативный штаб для контроля за ходом работ по подготовке сооружений путевого хозяйства к проходу паводков.

Спецподразделения Львовской магистрали продолжают выполнять укрепительные работы в районе мостов и мостовых переходов с целью подготовки к прохождению ледохода.

По данным пресс-службы, в 2013 году работники Львовской железной дороги выполнили работы на земляном полотне семи объектов магистрали, отремонтировали подпорные стенки на трех объектах, а также выполнили берегоукрепительные работы на четырех объектах. А в текущем году ЛЖД планирует выполнить работы на земляном полотне семи объектов на территории железной дороги, отремонтировать подпорные стенки на двух, провести берегоукрепительные работы на двух объектах и восстановить водоотводы также на двух.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в марте 2013 года подготовила к весенним паводкам 12 специальных противоразмывочных поездов, которые были сформированы в местах возможных размывов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.