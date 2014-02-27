Поезда в крымском направлении курсируют согласно графику - ПЖД

13:11, 27 февраля 2014
Транспорт/Связь
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По состоянию на 27 февраля все поезда в крымском направлении, в частности, в направлении Симферополя и Севастополя, курсируют по заданным маршрутам без сбоев согласно установленному графику движения, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Сбоев в работе железной дороги нет / УЗ

"Поезда курсируют по графику. Сбоев в роботе железной дороги на нынешний момент нет. В частности, в Севастополе и Симферополе без сбоев принимаются и отправляются поезда", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя. По факту захвата данных зданий Прокуратура Крыма открыла производство по статье "теракт".

Председатель Совмина Крыма Могилев в эфире государственного телеканала начал переговоры с террористами, однако те от них отказались, не объяснив причины своих действий.

В Симферополе по тревоге поднят весь состав милиции и Внутренние войска.

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