Поезда в крымском направлении курсируют согласно графику - ПЖД

"Поезда курсируют по графику. Сбоев в роботе железной дороги на нынешний момент нет. В частности, в Севастополе и Симферополе без сбоев принимаются и отправляются поезда", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя. По факту захвата данных зданий Прокуратура Крыма открыла производство по статье "теракт".

Председатель Совмина Крыма Могилев в эфире государственного телеканала начал переговоры с террористами, однако те от них отказались, не объяснив причины своих действий.

В Симферополе по тревоге поднят весь состав милиции и Внутренние войска.