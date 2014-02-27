Феодосийский морпорт привлечет 5 млн грн кредита у Всеукраинского банка развития

Государственное предприятие «Феодосийский морской торговый порт», специализирующееся на перевалке нефти и нефтепродуктов, намерено привлечь у Всеукраинского банка развития кредит в размере 5 млн грн под 18,35% годовых, говорится в сообщении порта на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, Феодосийский порт получит кредитные средства в 2014 году.

Конечный срок заключения договора - 27 марта 2014 года.

В сообщении предприятия не указывается, на какие цели привлекаются средства.

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Как сообщал УНИАН, Феодосийский морской торговый порт в 2013 году сократил перевалку грузов по сравнению с 2012 годом на 13,3% - до 2,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Феодосийский морской торговый порт (Крым) способен перерабатывать до 40 наименований различных грузов, его территория составляет 13,44 га. В порту есть два грузовых района: один предназначен для перегрузки сухих грузов, другой - нефти и нефтепродуктов.

Всеукраинский банк развития (Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу средних финансовых учреждений. Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является старший сын экс-президента Украины Александр Янукович.